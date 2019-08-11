- 20:20 13-летний украинец стал самым юным в истории чемпионом Европы
- 20:03 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:58 Российский премьер Медведев вызвал гнев пользователей сети, показав видео из своей резиденции под Москвой
- 19:34 «Шахтер» принес извинения новичку «Динамо» Родригесу за хамский комментарий в Instagram
- 19:27 В Ровно наконец поймали «зимнего маньяка», насиловавшего женщин в течение шести лет
- 19:11 Голливудская студия отменила премьеру сатирического триллера после критики Трампа
- 18:58 Под Житомиром в ДТП с участием сотрудника уголовного розыска погибли четыре человека
- 18:33 Крепче, чем настойка боярышника на мухоморах: в сети высмеяли фантазии известного боевика
- 18:26 «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 4:0: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Англии
- 18:03 Обломки пассажирского лайнера посыпались с неба на жителей Рима
- 17:48 В Винницкой области вдрызг пьяный водитель легковушки стал виновником ДТП, в котором тяжело пострадали 8 человек
- 17:25 Наступил на лицо задержанному: в Николаеве поступок неадекватного полицейского вызвал возмущение прохожих
Крепче, чем настойка боярышника на мухоморах: в сети высмеяли фантазии известного боевика
Известный украинский офицер Анатолий Штефан разоблачил наглый фейк боевиков самопровозглашенной «ДНР» о начале наступления российской армии в Украине. Он обнародовал датированную 11 июня запись в сети «начальника пресс-службы» «народной милиции ДНР» Даниила Бессонова об уничтожении украинских военных ракетами системы «Калибр».
«На данный момент российские вооруженные силы продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление», — написал он, «гарантировав», что к вечеру они планируют занять Киев.
Прочитав это в сети, Штефан решил, что Бессонов перебрал «боярышника на мухоморах», который для боевиков, очевидно, доставили из Москвы.
В комментариях украинские пользователи сети не стесняются в выражениях.
«Двойка по тактике, двойка по географии. Побольше б ВС РФ таких командиров», — написал Евгений Акобиров.
«Ого! Хромосома явно лишняя», — указала на неадекватное психическое состояние автора записи Виктория Василенко.
Другие пользователи отметили, что не наблюдают россиян ни под Кривым Рогом, ни под Кременчугом.
Как известно,
Напомним, ранее Штефан высмеял фейковый видеоролик пропагандистов «ДНР», в котором якобы «украинские бойцы» на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия.
Кстати, главарь боевиков «ДНР» в настоящее время пытается представить себя настоящим поборником перемирия — якобы он издал приказ на «огневое поражение тех, кто нарушает перемирие, достигнутое на последнем заседании контактной группы в Минске».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..