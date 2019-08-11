Украина

Крепче, чем настойка боярышника на мухоморах: в сети высмеяли фантазии известного боевика

Известный украинский офицер Анатолий Штефан разоблачил наглый фейк боевиков самопровозглашенной «ДНР» о начале наступления российской армии в Украине. Он обнародовал датированную 11 июня запись в сети «начальника пресс-службы» «народной милиции ДНР» Даниила Бессонова об уничтожении украинских военных ракетами системы «Калибр».

«На данный момент российские вооруженные силы продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление», — написал он, «гарантировав», что к вечеру они планируют занять Киев.

Прочитав это в сети, Штефан решил, что Бессонов перебрал «боярышника на мухоморах», который для боевиков, очевидно, доставили из Москвы.

В комментариях украинские пользователи сети не стесняются в выражениях.

«Двойка по тактике, двойка по географии. Побольше б ВС РФ таких командиров», — написал Евгений Акобиров.

«Ого! Хромосома явно лишняя», — указала на неадекватное психическое состояние автора записи Виктория Василенко.

Другие пользователи отметили, что не наблюдают россиян ни под Кривым Рогом, ни под Кременчугом.

Как известно,

Напомним, ранее Штефан высмеял фейковый видеоролик пропагандистов «ДНР», в котором якобы «украинские бойцы» на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия.

Кстати, главарь боевиков «ДНР» в настоящее время пытается представить себя настоящим поборником перемирия — якобы он издал приказ на «огневое поражение тех, кто нарушает перемирие, достигнутое на последнем заседании контактной группы в Минске».



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