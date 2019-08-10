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Украина

По своим: Пушилин приказал уничтожать всех, кто нарушает перемирие

7:10 10 августа 2019 738
боевики «ДНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин якобы издал приказ на «огневое поражение тех, кто нарушает перемирие, достигнутое на последнем заседании контактной группы в Минске». Об этом сообщил блогер, пишущий под ником Insid Donetsk. Пользователи соцсетей не исключают, что это фейк, хотя допускают, что вполне вероятно, что такое распоряжение Пушилин мог сделать, чтобы продемонстрировать, вот, мол, какой я приверженец «Минска».

Известно, что боевики постоянно сваливают на ВСУ происходящее на линии разграничения (хотя именно они обстреливают позиции наших военных и мирные населенные пункты) и что дни, когда на Донбассе не гибли и не были ранены защитники Украины, можно пересчитать по пальцам.

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Жители «ДНР», которые прекрасно осведомлены, кто на самом деле нарушает любые договоренности о режиме тишины, отреагировали тут же: «по своим, что ли?», «наконец-то они начнут сами себя истреблять» и т. д.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ФСБ России нагрянула с проверками в Донецк.

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