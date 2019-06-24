Зеленский сменил глав ОГА в трех областях

Украина

Президентскими указами в Черкасской, Ровенской и Житомирской областях назначены временные руководители облгосадминистраций. Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил глав 15 ОГА.

Так, временным исполняющим обязанности губернатора Черкасской области стал Тарас Высоцкий, ранее работавший заместителем руководителя ОГА.

В Ровенской области «у руля» стал Игорь Тимошенко, который ранее также был заместителем главы областной госадминистрации.

Аналогичная ситуация и в Житомирской области, где временным исполняющим обязанности главы ОГА стал бывший замгубернатора Ярослав Лагута.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарем Национального инвестиционного совета назначен предприниматель и волонтер Давид Арахамия (Давид Браун).



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