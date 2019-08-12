Украина

Над экспертами, делавшими заключение по "делу Зайцевой", сгущаются тучи: что произошло

Представительница потерпевших в деле о резонансном ДТП в Харькове, во время которого находящаяся за рулем Алена Зайцева сбила 11 человек, шестеро из которых погибли, подаст в суд на экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.

Об этом пишет журналистка Татьяна Доцяк в социальных сетях: «Помните экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые с двух раз не смогли определить, находилась Зайцева в состоянии наркотического опьянения? Так вот, им труба… Представительница пострадавших Лариса Матвеева инициирует против них уголовное производство — основой станет заключение психиатра-нарколога Бориса Михайлова».

Журналистка отмечает, что профессор кафедры психотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования изучил документы по делу и заявил, что Алена Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.

«Позиция Матвеевой — эксперты должны быть освобождены из-за некомпетентности, а если действовали умышленно — понести уголовную ответственность», — добавляет Татьяна Доцяк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алену Зайцеву, а также другого водителя — Геннадия Дронова — приговорили к 10 годам лишения свободы. Зайцева до сих пор находится в СИЗО — там она ждет решения по поданной ее защитой апелляции на приговор.

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