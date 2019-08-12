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Звездный игрок «Динамо» сыграл в футбол с мальчиком прямо на улице (фото, видео)
Люксембургский нападающий «Динамо» Жерсон Родригес активно обживается в Киеве. Летнего новичка «бело-синих» уже даже на улицах узнают — как вот, например, маленький мальчик, подловивший игрока возле одной из столичных многоэтажек и предложивший немного побуцать мячик. Как сообщает сайт Tribuna, Жерсон не отказал парнишке, да еще и фото совместное сделал.
Напомним, что Родригес, который ранее выступал за японский «Джубило Ивата», дебютировал в составе «Динамо» в выездном матче квалификации Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:1), а свой первый гол за «бело-синих» забил в домашнем поединке против «Шахтера» (1:2). К слову, после противостояния с «горняками» возник скандал. Футболист посвятил забитый мяч умершей в нынешнем году матери, написав об этом на своей странице в Instagram, на что официальный аккаунт «Шахтера» отреагировал хамским комментарием: «Ты выбираешь неправильную команду». Позже эта запись была удалена, а в стане «горняков» принесли Жерсону извинения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию ответного матча квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Брюгге».
Фото Tribuna
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