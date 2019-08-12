Украина

Расплата за Крым? В сети подметили любопытную деталь на картах пожаров в России (фото)

Карта пожаров в России, которые до начала их тушения охватили площадь порядка 2,7 млн гектара, визуально напоминает контуры оккупированного РФ Крыма.

Об этом на популярной блогерской платформе Enigma пишет Алекс Нойт, отмечая, что на этот интересный факт обратили внимание интернет-пользователи в социальных сетях: «Гигантские пожары в Сибири визуально напоминают карту Крыма. К тому же, они почти сравнялись с площадью украденного русскими Крыма (2,7 млн га)».

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Также блогер отмечает, что, по данным Greenpeace, в 2019 году в России сгорело более 13 млн. гектаров леса. Это огромная катастрофа планетарного масштаба, вина за которую полностью лежит на Кремле и его руководстве. Как тут не вспомнить о карме", — добавляет Алекс Нойт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский художник Андрей Петренко высмеял едкой карикатурой политику российских властей, которые, похоже, забыв о стихийных бедствиях и серьезных ЧП в стране, все силы сосредоточили на борьбе с оппозицией.

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