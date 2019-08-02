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Пожары в Сибири: в сеть попало видео, как животные в ужасе бегут из леса
Жуткие пожары в российской Сибири, которые полыхают уже несколько дней, нанесли непоправимый ущерб тайге и животным в ней обитающим. Очевидцы записали на видео, как из леса спасаются дикие животные, выбегая к людям на дорогу.
Ролик сняли в Усть-Кутском районе, на нем видно, как из горящего леса выбегают дикие лисы. Выжившие звери пытаются найти безопасное место и еду. Они приближаются к людям в поисках спасения.
Как пишет местный ресурс IRK, эксперты предупреждают, что встреча с хищниками может быть опасна. Людям рекомендуют не приближаться к ним.
В деревне Замзор Нижнеудинского района в конце июля жители одного из частных домов обнаружили в ограде медведя. Хищник вел себя агрессивно, создавая угрозу для жизни хозяев. Прибывшие на место полицейские были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить медведя.
По информации очевидцев, в Красноярском крае люди увидели медвежат, которые вышли к дороге в поисках еды и воды. Медвежонок сам подошел к их автомобилю, не опасаясь людей и охотно принимая угощения.
Напомним, общая площадь лесных пожаров в России по состоянию на 2 августа составила около трех миллионов гектаров. И масштаб бедствия продолжает увеличиваться. Дым от горящей тайги в российской Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады. Его чувствуют также жители Казахстана и Монголии.
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