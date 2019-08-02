25.28 / 25.60 27.93 / 28.44
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пожары в Сибири: в сеть попало видео, как животные в ужасе бегут из леса

11:45 2 августа 2019 423
лисы
Инф. «ФАКТОВ»

Жуткие пожары в российской Сибири, которые полыхают уже несколько дней, нанесли непоправимый ущерб тайге и животным в ней обитающим. Очевидцы записали на видео, как из леса спасаются дикие животные, выбегая к людям на дорогу.

Ролик сняли в Усть-Кутском районе, на нем видно, как из горящего леса выбегают дикие лисы. Выжившие звери пытаются найти безопасное место и еду. Они приближаются к людям в поисках спасения.

Как пишет местный ресурс IRK, эксперты предупреждают, что встреча с хищниками может быть опасна. Людям рекомендуют не приближаться к ним.

В деревне Замзор Нижнеудинского района в конце июля жители одного из частных домов обнаружили в ограде медведя. Хищник вел себя агрессивно, создавая угрозу для жизни хозяев. Прибывшие на место полицейские были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить медведя.

По информации очевидцев, в Красноярском крае люди увидели медвежат, которые вышли к дороге в поисках еды и воды. Медвежонок сам подошел к их автомобилю, не опасаясь людей и охотно принимая угощения.

Напомним, общая площадь лесных пожаров в России по состоянию на 2 августа составила около трех миллионов гектаров. И масштаб бедствия продолжает увеличиваться. Дым от горящей тайги в российской Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады. Его чувствуют также жители Казахстана и Монголии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер