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«Русский мир на марше»: поездку Путина на мотоцикле изобразили меткой карикатурой
Поездку президента России Владимира Путина в оккупированный Крым, где хозяин Кремля красовался на мотоцикле в компании с «Ночными волками», высмеяли едкой карикатурой.
Новую работу опубликовал украинский художник Андрей Петренко, назвав ее «Русский мир на марше» и нарисовав Путина в компании Смерти с косой. Художник также нарисовал на мотоцикле знак радиации — недавно в России произошло серьезное ЧП под Северодвинском в Архангельской области, в результате которого было зафиксировано повышение уровня радиации в разы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в фонде «Общественное мнение» констатировали падение уровня поддержки президента РФ Владимира Путина — если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за него бы проголосовали 43% россиян. Эксперты утверждают, что это — самый низкий показатель, зафиксированный за минувшие 18 лет.
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