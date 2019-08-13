25.10 / 25.39 28.02 / 28.46
Киев: +29
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Русский мир на марше»: поездку Путина на мотоцикле изобразили меткой карикатурой

11:49 13 августа 2019 101
Карикатура Андрея Петренко на Путина-мотоциклиста
Инф. «ФАКТОВ»

Поездку президента России Владимира Путина в оккупированный Крым, где хозяин Кремля красовался на мотоцикле в компании с «Ночными волками», высмеяли едкой карикатурой.

Новую работу опубликовал украинский художник Андрей Петренко, назвав ее «Русский мир на марше» и нарисовав Путина в компании Смерти с косой. Художник также нарисовал на мотоцикле знак радиации — недавно в России произошло серьезное ЧП под Северодвинском в Архангельской области, в результате которого было зафиксировано повышение уровня радиации в разы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в фонде «Общественное мнение» констатировали падение уровня поддержки президента РФ Владимира Путина — если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за него бы проголосовали 43% россиян. Эксперты утверждают, что это — самый низкий показатель, зафиксированный за минувшие 18 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер