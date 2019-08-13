Взрыв под Северодвинском: в России открыто признали превышение уровня радиации

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В результате взрыва на военном объекте под Северодвинском (Архангельская область России) уровень радиации был превышен в 4−16 раз, хотя в Минобороны РФ ранее опровергали информацию о «вредных выбросах в атмосферу».

Как сообщают российские массмедиа, такие цифры обнародовал Росгидромет.

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Интересную версию ЧП под Архангельском озвучил в сети инженер Константин Авраменко. По его мнению, взрыв произошел во время испытаний модификации ядерного двигателя РД-0410: «Авария произошла потому, что „умники“ в погонах решили вывести систему на форсаж. Но, при увеличении мощности реактора, есть некая критическая точка, после которой мощность возрастает не линейно, и даже не по экспоненте, а как 10 в степени N. И начинается лавинообразное деление, или атомный взрыв. Из-за нарушения подачи охлаждающего водорода с гептаном, и произошел такой взрыв».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пострадавших при взрыве доставили в Москву, в медучреждение их перевозили в машинах, обмотанных пленкой, а водители авто были в костюмах химзащиты. Сообщалось, что одежду пострадавших, а также костюмы водителей, были уничтожены.

А жители Архангельской области в панике после взрыва на полигоне раскупили в аптеках весь йод.

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