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Безсмертный сделал жесткое заявление о Минских переговорах (видео)
После того, как боевики российско-оккупационных войск открыли огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в результате чего под Павлополем погибли четверо украинских морпехов, Украине следовало бы приостановить участие в Минском процессе.
Такое заявление в эфире «ATR» сделал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный. «С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать, что Украина прекращает работу в Минском процессе до момента, пока не будет собран „нормандский формат“. Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно», — считает политик.
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По его словам, нашей стране нужно быть готовой к тому, что Россия будет действовать против Украины силой в любых условиях — ее внешняя политика реализуется через принцип силового «принуждения к миру». «За столом переговоров, на линии разграничения, в дипломатическом протоколе, в международных организациях, в двусторонних диалогах всегда будет применяться механизм силы через собственное толкование международных норм», — добавил Роман Безсмертный.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после гибели бойцов ВСУ под Павлополем, президент Украины Владимир Зеленский призвал в срочном порядке провести встречу лидеров стран нормандского формата.
Однако в Германии по этому поводу заявили, что пока не готовы сказать, когда может состояться встреча «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).
А президент Франции Эммануэль Макрон пообещал связаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владиром Путиным по этому вопросу.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!