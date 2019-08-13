Украина

В Кремле внезапно заговорили об отношении Путина к Зеленскому

У президента Российской Федерации Владимира Путина внезапно заявили, что хозяин Кремля «положительно относится» к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который за последнее время уже дважды звонил в Москву — в июле по поводу украинских заложников и августе — после гибели морпехов под Павлополем.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнивший, что Путину «главное — не разговоры, а реализация договоренностей». Правда, не уточнил, каких именно.

Песков оценил факт общения двух президентов как «позитивный», заявив, что Путин является «сторонником диалога для решения насущных проблем», и назвал украинско-российские отношения «запущенной ситуацией».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после первого звонка Путину Зеленский заявлял: «Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка».

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