- 15:07 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 15:07 Шекспировские страсти: военный эксперт рассказал о спецоперации ФСБ на Донбассе
- 15:05 Сотрудники ДТЭК готовы участвовать в процессуальных действиях НАБУ
- 14:59 Сжиженный газ стремительно дешевеет на украинских заправках: что будет с ценами в ближайшее время
- 14:57 «Совковый ад»: «Укрзалізниця» оскандалилась из-за условий в люксовом вагоне
- 14:36 «Динамо» – «Брюгге»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- 14:35 Боевики "ДНР" только через три дня передали украинской стороне тело погибшего бойца "Азова"
- 14:21 Россия теряет миллиарды долларов: в Украине объяснили, почему нельзя возобновить поставки воды в Крым
- 14:18 В Кремле внезапно заговорили об отношении Путина к Зеленскому
- 14:15 В Николаеве мать выбросила младенца в урну: момент преступления попал на видео
- 13:52 В Киеве мужчина отомстил водителю, который едва не задавил его ребенка на тротуаре
- 13:50 Взрыв в колодце канализации: трое детей оказались в больнице
В Кремле внезапно заговорили об отношении Путина к Зеленскому
У президента Российской Федерации Владимира Путина внезапно заявили, что хозяин Кремля «положительно относится» к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который за последнее время уже дважды звонил в Москву — в июле по поводу украинских заложников и августе — после гибели морпехов под Павлополем.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнивший, что Путину «главное — не разговоры, а реализация договоренностей». Правда, не уточнил, каких именно.
Песков оценил факт общения двух президентов как «позитивный», заявив, что Путин является «сторонником диалога для решения насущных проблем», и назвал украинско-российские отношения «запущенной ситуацией».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после первого звонка Путину Зеленский заявлял: «Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..