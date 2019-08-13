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Больше всего пьяных водителей в Киеве — в ночь на субботу: полиция обнародовала интересную карту
За семь месяцев 2019 года столичные полицейские поймали «на горячем» и составили протоколы на 7169 водителей с признаками опьянения. Ранее в Подольском районе пьяный водитель повредил пять припаркованных авто и врезался в забор.
Как сообщают в патрульной полиции Киева, чаще всего нетрезвых автолюбителей выявляют в ночь с пятницы на субботу — в период с 23:00 до 2:00. Правоохранители составили любопытную инфографику, показывающую, в каких района чаще ловят пьяных за рулем. Выяснилось, что больше всего пьяниц-водителей выявили в Днепровском районе столицы.
Водителям напомнили об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения:
- За первый раз в течение года — 10.200 гривен штрафа и 1 год лишения права управления транспортными средствами;
- За повторное правонарушение в течение года — 20.400 гривен штрафа и 3 года лишения права вождения;
- За три и больше правонарушений в течение года — 40.800 гривен штрафа и 10 лет лишения права управления транспортными средствами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Винницкой области водитель с 3,52 промилле алкоголя стал виновником ДТП, в котором пострадали восемь человек. ВАЗ 2170 под его управлением столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter.
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