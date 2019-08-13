Алина Гросу в сексуальном кружевном комбинезоне вызвала споры в сети (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая в июне вышла замуж, сыграв роскошную свадьбу в Италии, взбудоражила сеть откровенными снимками и неожиданным признанием. 24-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram серию провокационных фото, на которых она в сексуальном кружевном комбинезоне демонстрирует стройную фигуру и впечатляющий бюст.

В посте под фото Алина написала, какой по ее мнению должна быть жена.

«Жена — не всегда должна быть монашкой. Для подогрева интереса мужа, иногда в тебе должен просыпаться маленький чертенок. И будь ты дома, за плитой, на работе или на прогулке, по возможности, всегда нужно стараться выглядеть хорошо и его глаза будут, как прежде гореть. Вчера, впервые после долгого воздержания от всех, хоть немного сексуальных луков (чтобы лишний раз не провоцировать на ревность мужа, еще сбежит), выгуляла свой новый комбинезон. К сожалению, выгуливала не долго, муж сильно далеко за пределы квартиры меня не пустил и ходил везде следом, но столько влюбленных взглядов я от него давненько не получала», — размышляет Алина.

Подписчики в комментариях принялись нахваливать формы новоиспеченной жены, отмечая стройную фигуру и пышную грудь. Однако некоторые засомневались в натуральности формы. Они отмечают, что певица заметно похудела, а грудь только стала больше. Они заподозрили Алину в том, что она увеличила формы.

Впрочем, певица на такие выпады не реагирует. Ранее она уже опровергала то, что обращалась к пластическим хирургам.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Светлана Лобода в белье похвасталась идеальной растяжкой в Риме.

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