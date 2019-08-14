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В США тестируют управление «армиями» беспилотников (видео)
В Министерстве обороны США сообщили о том, что входящее в его структуру Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) проводит тесты с эскадронами автономных дронов и наземными роботами, которые могли бы помочь американской армии во время боевых действий.
Об этом пишет техноблог The Verge.
«DARPA экспериментирует использование группы автономных дронов и наземных роботов, которые могли бы помочь в военных миссиях», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в агентстве надеются впоследствии задействовать до 250 дронов одновременно.
Серия тестов в июне была уже второй из шести запланированных.
Кроме того, в течение следующих нескольких лет в ведомстве планируют проводить более сложные тесты с дронами.
По мнению американских военных, использование автономных дронов поможет армии получать разведывательную информацию относительно местности, в которой находится противник, в частности, в городской местности, где трудно что-то разглядеть на дальнем расстоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стратегические разведывательные беспилотники ВВС США применялись уже и в Украине — они неоднократно мониторили ситуацию вблизи линии фронта на Донбассе, а также на админгранице с Крымом. Отмечалось, что главной их задачей является разведка. Дроны могут фиксировать скопление военной техники и войск на достаточно большой территории. Затем на основании этих данных разрабатывается стратегия и тактика ведения боевых действий. А также с помощью беспилотников исследует постепенную милитаризацию Крыма.
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