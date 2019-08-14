Украина

В сеть выложили видео с испытаний опытных образцов — стволов зенитки 23 мм, которые по собственной технологии разработали в КБ «Артиллерийское вооружение». Ранее в Украине провели очередной этап испытаний высокоточного отечественного ракетного комплекса «Ольха-М».

В конструкторском бюро сообщают, что отечественные стволы были разработаны на замену советским. А испытания показали улучшение технико-тактических характеристик изделия. А в Минобороны подписан приказ «О допуске к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины отдельных образцов военной техники», с присвоением изделию номенклатурного номера НАТО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине успешно прошел квалификационные испытания первый украинско-турецкий боевой модуль Serdar. Модуль, который изготавливали по заказу третьих стран, готов к серийному производству.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter