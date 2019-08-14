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Одну половину Украины зальют дожди, а вторая будет страдать от жары: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
В четверг, 15 августа, погода в Украине будет разниться в зависимости от регионов: от ливней и града на западе страны до ветреной жары на юге и востоке. Ранее сообщалось, что дождливую погоду обусловил атмосферный фронт Zorro.
«Дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град — на западе. Сильный, до штормового, южный ветер — на севере и в центре до Одесской области. Жара — на юге, востоке и в центральных областях, кроме Винницкой области», — рисует метеорологическую карту синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, где локально возможны град и шквалы. Влажность может дотянуть до северных областей, вероятно, до Житомирской области. На остальной территории Украины — сухая погода и высокая пожарная опасность.
Ветер ожидается преимущественно южный, с сильными порывами на севере, в центральных областях и в Одесской области. В западных областях — умеренный, северо-западный.
Жарко будет в южной части страны, на востоке и в большинстве центральных регионов (кроме Винницкой области) — ожидается до + 30 + 34 градуса. В западных регионах будет прохладно: + 18 + 23 градуса.
«А вот на севере — полная демократия: в четверг в Житомирской области + 20 + 23 градуса, в Киевской области + 23 + 25 градусов, в Черниговской области + 25 + 27 градусов, в Сумской области + 26 + 31 градус», — прогнозирует синоптик.
В Киеве 15 августа жара спадет до +24 градусов. В столице ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя небольшая, возможно, все ограничится увеличением облачности.
«Контрасты и колебания давления и температуры сейчас — значительные, поэтому особенно внимательно следите за здоровьем, воды — побольше, кофе — поменьше, позвоните родственникам или знакомым пожилого возраста, не бегайте, тяжело дыша, за маршруткой и не ссорьтесь на дороге с нарушителями полосы общественного транспорта», — советует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 14 августа, христиане восточного обряда отмечают Медовый Спас. Говорят, что со Спаса могут быть холодные ночи и даже заморозки на грунте. Не зря в народе говорили: «Прийшов Спас — тримай рукавиці про запас».
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