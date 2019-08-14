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Трагедия в Харькове: адвокат Зайцевой валит всю вину на Дронова и просит об условном наказании
Защита фигурантки резонансного дела о кровавом ДТП в Харькове Алены Зайцевой, которую приговорили к 10 годам заключения, просит уменьшить срок до пяти лет условно.
В среду, 14 августа, началось первое заседания по апелляции адвоката Зайцевой. По информации журналистки Татьяны Доцяк, которая отслеживает это громкое харьковское дело, у Алены Зайцевой сменился адвокат — ее защитницей стала Юлия Плетнева. «Юлия Плетнева — дочь экс-судьи этого же апелляционного суда, адвокат Кернеса», — пишет журналистка на своей страничке в социальных сетях.
Во время заседания Плетнева заявила, что степень вины в смертельном ДТП ее подзащитной Зайцевой меньше, чем второго фигуранта дела — Геннадия Дронова. Посему, по мнению адвоката, Алена Зайцева должна возместить пострадавшим 30 процентов ущерба, а не 50 процентов, как прежде решил суд. При этом Юлия Плетнева заявила, что Алена Дронова считает себя виновной в превышении скорости, а основную часть вины возлагает на Геннадия Дронова, авто которого врезалось в ее машину.
В свою очередь защита Дронова, как и раньше, настаивает на полной невиновности второго фигуранта дела и просит признать его невиновным. Так, адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица заявил, что вина его подзащитного не доказана.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представительница потерпевших в деле о смертельном ДТП в Харькове готовит заявление на экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые с двух раз не смогли определить, находилась ли Алена Зайцева в состоянии наркотического опьянения.
Фото со странички Татьяны Доцяк в Facebook.
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