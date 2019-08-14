Киевское «Динамо» осталось без главного тренера

Спорт

Руководство киевского «Динамо» уволило с поста главного тренера команды белорусского специалиста Александр Хацкевича.

«Футбольный клуб „Динамо“ (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. ФК „Динамо“ (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже», — говорится в сообщении на официальном сайте киевского клуба.

Отметим, что Хацкевич возглавил «Динамо» в июне 2017 года и работал с командой последние два сезона. За это время выиграл два Суперкубка Украины (в 2018-м и 2019-м), дважды привел киевлян к серебряным медалям в чемпионате страны, а также три раза подряд (антирекорд для киевского клуба) не смог вывести «бело-синих» в групповой турнир Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче с двумя удалениями забило три мяча в ворота «Брюгге», но не смогло выйти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фото ФК «Динамо»

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