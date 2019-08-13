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Главари "ДНР" обрадовали жителей ОРДО подорожанием коммуналки
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил на днях, что «правительство приступило к анализу финансового состояния жилищно-коммунального хозяйства республики для решения вопроса о возможном повышении тарифов». При этом подсластил пилюлю, мол, «потом будет принято какое-то взвешенное решение, но это не сегодня и не завтра» и «это не должно быть в ущерб нашим гражданам».
«Мы прекрасно понимаем, к чему нас готовят, — прокомментировал новость „ФАКТАМ“ житель Донецка на условиях анонимности. — Эти хозяева жизни постоянно твердят, что тарифы не менялись с 2014 года. Да, это так. Коммуналка у нас действительно дешевая. Судя по всему, финансирование из России постоянно уменьшается, поэтому „власть“ решила пойти на такие меры. Это очень ударит по кошелькам. Мы тут и так нищенствуем. А что будет после повышения, даже не представляю. при этом понятно, что качество услуг останется прежним или станет еще хуже».
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«Министр строительства и ЖКХ» Сергей Наумец рассказал сепаратистским СМИ, что рассматривается вопрос увеличения стоимости водоснабжения, вывоза ТБО и обслуживания жилого фонда. Дескать, «экономическое состояние в республике довольно шаткое» и, «если сейчас не поддержать коммунальные предприятия, то скоро эту сферу некому будет обслуживать».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на оккупированном Донбассе российские наемники утопили не угодивших им «ополченцев» в нечистотах.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?