Пропагандировал идеи «русского мира»: скандал с наблюдателем ОБСЕ получил продолжение

Украина

Сотрудник миссии ОБСЕ от России Николай Алексеев, попавший в «Чистилище» на «Миротворце» за поддержку сепаратистов и призывы убивать украинцев, покинул территорию нашей страны.

Как сообщает «Радио Свобода», об этом заявили в МИД Украины, ранее выдавшем дипломатическую карточку члену наблюдательной миссии.

«МИД Украины поднял вопрос перед СММ ОБСЕ о дерзкой антиукраинской риторике Николая Алексеева. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Алексеев покинул территорию Украины», — говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос журналистов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина объявила персоной нон-грата и выдворила из страны российского консула-советника во Львове Андрея Грекалова — украинская контрразведка задокументировала факты его шпионской деятельности.

В ответ Россия высылает украинского дипломата — сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

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