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Пропагандировал идеи «русского мира»: скандал с наблюдателем ОБСЕ получил продолжение
Сотрудник миссии ОБСЕ от России Николай Алексеев, попавший в «Чистилище» на «Миротворце» за поддержку сепаратистов и призывы убивать украинцев, покинул территорию нашей страны.
Как сообщает «Радио Свобода», об этом заявили в МИД Украины, ранее выдавшем дипломатическую карточку члену наблюдательной миссии.
«МИД Украины поднял вопрос перед СММ ОБСЕ о дерзкой антиукраинской риторике Николая Алексеева. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Алексеев покинул территорию Украины», — говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос журналистов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина объявила персоной нон-грата и выдворила из страны российского консула-советника во Львове Андрея Грекалова — украинская контрразведка задокументировала факты его шпионской деятельности.
В ответ Россия высылает украинского дипломата — сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.
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