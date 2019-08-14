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Шоу-бизнес

Поменял бумер на самолет: рэпер Серега стал студентом харьковского вуза

16:58 14 августа 2019 44
Сергей Пархоменко Полиграф ШарикOFF
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Бывший судья «Х-Фактора» Сергей Пархоменко, выступающий сейчас под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, решил продолжить свое обучение. Он стал студентом Харьковского национального аэрокосмического университета им. Жуковского.

Об этом сообщил сам Сергей на своей странице в Instagram. Сергей будет учиться на заочном отделении факультета самолетостроения. Оказывается, Серега является давним фанатом авиации.

«Учиться, учиться и еще раз учиться. Полиграф — студент ХАИ», — написал Серега в своем посте.

«Я решил поступать в ХАИ, поскольку это лучший авиационный институт. В нем учатся лучшие представители молодежи, к коим я причисляю и себя. В принципе, авиация — это закрытый узкоспециализированный клуб для талантливых и гениальных людей. Я не могу сейчас сказать больше о выбранном направлении обучения, но я уже сейчас занимаюсь авиацией. Уже больше подробностей вы узнаете позже в моих блогах», — рассказал в комментарии «Стране» Полиграф ШарикOFF.

А пока до занятий есть время, Серега будет учиться на паркете. Он стал участником шоу «Танці з зірками».

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