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В Киеве моторная лодка протаранила яхту: детали смертельного ЧП
В Киеве местная прокуратура № 7 совместно со следователями отдела полиции в речном порту «Киев» объявили о подозрении владельцу моторной лодки, который управлял судном в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал гибель пассажира.
Проходя между мостом Метро и мостом Патона, он произвел опасный маневр в сторону яхты, которая двигалась рядом по левому борту.
В результате удара пассажир моторной лодки получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался.
Виновник «речного ДТП» пытался сбежать с места преступления, однако был задержан.
Ему инкриминируют статью 291, ч. 3 ст. 135 УК Украины («Нарушение действующих на транспорте правил или оставление в опасности человека, что повлекло его смерть»). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в пятницу, 9 августа, около 11.00, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС обнаружили тело погибшего в море подростка, которого унесло в открытое море 7 августа.
А на Херсонщине удалось спасти двух тонущих в море детей.
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