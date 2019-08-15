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Аллу Вербер похоронили в закрытом гробу
Известную российскую бизнес-вумен, фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер, которая внезапно умерла 6 августа, похоронили в Торонто. Закрытая церемония прошла 14 августа. На ней присутствовали только мать умершей, дочь Катерина, внучки Мишель и Элизабет, а также самые близкие подруги и партнеры по модному бизнесу, с которым в Канаде работала Алла Константиновна. Звезды шоу-бизнеса, которых одевала Вербер, на похоронах не были. Многие не смогли прилететь из-за сложной процедуры оформления виз в Канаду. Они выразили свои соболезнование в сети.
Как сообщает издание Дни.ру, в последний путь Аллу Вербер нарядили в дорогие дизайнерские наряды и украшения, как она любила при жизни. Хоронили ее в закрытом гробу. По иудейским канонам нельзя выставлять тело усопшего на всеобщее обозрение. Кроме того, Алла Вербер скончалась от очень опасного инфекционного заболевания — менингококкового сепсиса, мгновенно поражающего центральную нервную систему и вызывающего тяжелый бактериальный менингит. Все, кто в последнее время тесно контактировал с Аллой Константиновной, находятся в группе риска.
Поминальные обеды будут проводиться в Москве и Нью-Йорке, звездные и гламурные друзья Вербер соберутся в фешенебельных ресторанах.
Напомним, Алле Вербер стало плохо после ужина в ресторане на отдыхе в Италии. Ее срочно госпитализировали в клинику Форте-дей-Марми. Врачи тщетно боролись за ее жизнь — 6 августа женщина умерла. Причиной смерти стал менингококковый сепсис. Организм бизнес-вумен был ослаблен из-за многолетней борьбы с раком крови и не смог справиться с инфекцией.
Для близких и друзей смерть Вербер стала неожиданностью. Ведь еще недавно цветущая женщина посещала светские мероприятия, работала по 16 часов в сутки, гуляла на дне рождения Игоря Крутого в Турции. Выглядела вполне здоровой и жизнерадостной.
Алла Вербер — одна из самых влиятельных персон в российской фэшн-индустрии. Благодаря ей в 90-е на российском рынке появились многие люксовые бренды — она лично встречалась с европейскими дизайнерами, закупала коллекции и продвигала их на рынке.
Алла Константиновна росла в обеспеченной семье. Ее дед, Абрам Флейшер из Ленинграда был известным коллекционером антиквариата, занимал пост заведующего отдела в Доме ленинградской торговли. Семья владела просторной квартирой площадью 250 метров, у них была машина.
В 1970-х семья Вербер эмигрировала из СССР. Там Алла Вербер делала первые шаги в бизнесе.
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