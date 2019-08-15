Тина Кароль трогательно почтила память мужа в день его рождения (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Тина Кароль трогательно почтила память мужа Евгения Огира, который умер от рака в апреле 2013 года. 14 августа ему исполнилось бы 39 лет. В день его рождения в память о любимом Тина опубликовала трогательный ролик-коллаж, в котором показала роскошный сад возле загородного дома, с розами, гроздьями винограда и яблоками.

«Сегодня твой день. С днем рождения, любимый», — написала певица.

Также она поблагодарила покойного мужа за поддержку, опубликовав его фото.

Напомним, Тина познакомилась с Евгением не в лучшие времена ее карьеры. Тогда она со скандалом ушла от продюсера Олега Черного, страдала от нервного срыва и не знала, что делать дальше. Евгений предложил свою поддержку. Между парой сложились не только творческие отношения. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, а в ноябре 2008 года у них родился сын Вениамин.

Пока Тина была в роддоме, Евгений обустраивал их загородный дом. Вот только семейным счастьем пара наслаждалась не долго. В 2012 году стало известно о тяжелой болезни Огира. За его жизнь боролись врачи в Израиле и в Германии. Но вырвать его у лап болезни не удалось.

О смерти мужа Тина Кароль узнала перед выходом на сцену. Она стойко выступила перед зрителями, разрыдавшись в финале. После она посвятила мужу программу и сняла документальный фильм о нем.

Тина достроила их загородный дом, сделала все так, как хотел Евгений. С особым трепетом она следит за их садом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти российской бизнес-леди, фэшн-директора ЦУМа Алле Вербер, которая внезапно умерла 6 августа. Женщину похоронили в Торонто 14 августа.

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