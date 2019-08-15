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- 13:14 На границе с Польшей задержали подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко
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На границе с Польшей задержали подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко (фото, видео)
Подозреваемого в убийстве несовершеннолетней Дианы Хриненко из села Суботтцы (Кировоградская область), которая пропала в августе 2018 года, доставили в суд.
О подробностях операции по поиску человека, виновного в смерти 15-летней девушки, пропавшей на День независимости в прошлом году, рассказал замруководителя Нацполиции Укаины Вячеслав Аброськин. Он напомнил, что девушка ночью возвращалась с дискотеки и говорила по телефону со своим парнем. А когда до ее дома осталось около 300 метров, она закричала, что на нее напали, после чего связь прервалась.
«Поиски пропавшей девушки продолжались все это время, однако ее останки мы нашли только в марте 2019 года. В этом месяце мы установили подозреваемого, а также его местонахождение в Польше, где он находился уже длительное время. Благодаря сотрудничеству между Национальной полицией Украины и полиции Польши подозреваемый в убийстве был задержан на пограничном пункте с Польшей. Это — 28-летний житель одного из сел Знаменского района Кировоградской области», — пишет в социальных сетях Вячеслав Абросьскин и публикует видео задержания подозреваемого в убийстве девушки.
«Зло должно быть наказано, за каждое преступление должна наступать ответственность. В борьбе с преступностью для криминальной полиции границ нет», — резюмирует замглавы НПУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с Дианой Хриненко пришло проститься все село. Ее останки родители завернули в белый саван.
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