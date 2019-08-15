Житейские истории

— Родственники Маркияна Паславского в США узнали, что он воюет в АТО, из телевизионного сюжета, который увидели по интернету, — говорит куратор выставки «Нью-Йорк — Іловайськ: Вибір» Назар Розлуцкий (выставка открывается в субботу, 17 августа, в Музее украинской диаспоры). — На вопрос своего родного брата Нестора: «Зачем тебе это нужно?» — Маркиян ответил, что это его выбор, мол, иначе поступить не мог. Он был весьма состоятельным человеком (финансовым и инвестиционным консультантом, бизнесменом — создал с партнерами агрофирму в Кагарлыкском районе Киевской области). Хотя жил в Украине с 1992 года, оставался гражданином Соединенных Штатов. Когда Россия развязала войну против нашей страны, мог вернуться в США. Но поступил иначе: в апреле 2014 года обратился в соответствующие государственные органы, чтобы получить украинский паспорт (это автоматически означало отказ от американского). Уже через месяц стал гражданином Украины и пошел на войну — стал бойцом добровольческого батальона «Донбасс». Тогда, в 2014 году, ему было 55 лет. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о бойце легендарной 72-й гвардейской отдельной механизированной бригады уроженце Судана 29-летнем Ахмеде Абдулразиге, который с оружием в руках защищает нашу страну и с гордостью называет себя афроарабоукраинцем.

Умирая, «Франко» сказал: «Ну тепер я став українцем»

— Паславский в военном деле знал толк — был офицером запаса армии США, — продолжает Назар Розлуцкий. — Закончил старейшую и самую престижную в Соединенных Штатах военную академию Вест-Пойнт. Службу проходил в спецвойсках. Так что, думаю, не ошибусь, если скажу, что ему было под силу возглавить батальон «Донбасс». Но он предпочел воевать рядовым стрелком.

— Вам удалось пообщаться с его побратимами?

— Да, мне много рассказал о Маркияне Вадим Гайдин (позывной «Мастер»), который воевал с ним в одном отделении и передал в музей его личные вещи. В их отделении было пять бойцов. Выжили все, кроме Паславского. Эта пятерка вместе участвовала в боях за Иловайск и в освобождении многих городов и сел Донбасса: Артемовска (ныне Бахмут), Попасной, Лисичанска, Первомайска (к сожалению, отвоевать этот город не удалось), Курахово, Марьинки…

Вадим рассказал, что во «Франко» (такой позывной взял себе Маркиян) угадывался кадровый офицер. Он многому научил побратимов: после каждого боя устраивал брифинги (так принято в армии США), на которых подробно анализировал боестолкновение, объяснял, какие ошибки были допущены, какие уроки нужно вынести, почему погибли или получили ранения те или иные бойцы. Для стрелков «Донбасса» эта полевая школа воинского мастерства была крайне важна, ведь многие добровольцы до войны ни разу даже не держали в руках оружия.

Бойцы по акценту и поведению «Франко» поняли, что он иностранец, скорее всего, американец. Догадывались также, что Паславский бизнесмен: он за свои деньги покупал многое из необходимого для батальона. Но толком все же не знали, кто он такой, — Маркиян старался о себе не распространяться. Нужно понимать, что бойцы «Донбасса» знали имена, фамилии, места жительства далеко не всех своих побратимов. Обращались друг к другу по позывным. Почему люди скрывали информацию о себе, надеюсь, понятно: многие из них из Донецкой и Луганской областей, у них были основания беспокоиться о безопасности своих семей.

Паславский закончил самую престижную военную академию США Вест-Пойнт

— При каких обстоятельствах погиб Маркиян?

— Это произошло 19 августа в бою за Иловайск на железнодорожном мосту, разделяющем город на две части. Наши к тому времени освободили восточную часть Иловайска, а западная еще оставалась в руках россиян и их местных прихвостней. Бойцы «Донбасса» провели штурм захваченной противником стороны, но из-за численного превосходства врага были вынуждены отступить. Отходили по мосту. Враг стал интенсивно его обстреливать. Одна из гранат, очевидно, выпущенная из гранатомета, взорвалась в воздухе рядом с Маркияном и его товарищами по отделению. Вадим Гайдин говорит, что он тогда не погиб благодаря побратиму «Франко»: основная часть осколков попала в Паславского.

— Он умер на месте?

— Нет. Некоторое время был еще жив. По свидетельствам очевидцев, Маркиян, чувствуя близкую кончину, сказал: «Ну тепер я став українцем». Кстати, американка украинского происхождения Надежда Гайвас, хорошо знавшая Паславского в детстве, поделилась со мной такими воспоминаниями: когда они, ученики украинской школы, пели: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу», чувствовалось, что Маркиян воспринимает эти слова гимна буквально — он был полон решимости сражаться за свою историческую родину — Украину.

«То, что Маркияна застрелили в Иловайске киллеры, подосланные его должниками из Донецка, — фейк»

— У Маркияна было предчувствие своей скорой гибели?

— В начале августа 2014 года он сказал известному украинскому фотожурналисту Максу Левину примерно такое: предстоят очень тяжелые бои, не уверен, что останусь жив. Маркиян также рассказал Максу, что в Донецке есть должники его предприятия и он надеется взыскать с них долги…

Фотография Паславского, сделанная Максом Левиным в Курахово («Франко» сидит в автобусе и улыбается, показывая два поднятых пальца — знак победы), размещена на памятнике Маркияна, сделанном в виде казацкого лапчатого креста.

Это самый известный снимок Маркияна Паславского. Его сделал в Курахово фотожурналист Макс Левин

— Как проходили похороны Паславского?

— Его похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле, где хоронят людей, особо отличившихся в борьбе за свободу Украины. На похороны приехали мать, брат и обе сестры Маркияна. Я уже говорил, что в прошлом Паславский был офицером армии США. Поэтому по установленной в ней традиции перед погребением на гроб Маркияна положили звездно-полосатый флаг. Это знамя с историей. Во время «оранжевой революции» 2004 года родная сестра Паславского Лариса Дирская прилетела в Киев (Маркиян был участником обеих революций — «оранжевой» и Революции достоинства). Лариса увидела, что над головами протестующих развеваются не только флаги Украины, но и многих других стран. Вот только американского среди них не было. Тогда Лариса купила звездно-полосатый стяг и приходила с ним на Майдан (это запечатлено на многих фотографиях). Когда через десять лет после этого погиб ее брат, именно этот стяг положили на его гроб. Но в могилу флаг не клали, мы разместим его на выставке «Нью-Йорк — Іловайськ: Вибір».

Маркиян был участником Евромайдана

— Бытует иная версия гибели Паславского: якобы ему попали три пули, когда украинские бойцы оборонялись в помещении одной из школ Иловайска. Получается, что это просто легенда?

— Если называть вещи своими именами, то фейк. Он связан с историей о должниках из Донецка. Какой-то любитель голливудских сюжетов придумал, что должники подослали одного или нескольких киллеров, которые тремя пулями убили Маркияна. Ничего общего с правдой эта история не имеет.

К слову, существует еще один фейк, связанный с Паславским: якобы его тетка Олеся была замужем за Николаем Лебедем, возглавлявшим ОУН в 1940-е годы. Получается выигрышная история: Паславский олицетворяет преемственность поколений борцов за независимость Украины прошлого века и нынешнего.

Я занимаюсь историей ОУН и знаю, что супругой Николая Лебедя была Дарья Гнатковская. Во второй брак он не вступал. Я поинтересовался у родственников Паславского, за кого вышла замуж пани Олеся. Они ответили, что за Лебедя, но не за Николая, а за Михаила и что эти два человека, скорее всего, просто однофамильцы.

— А Паславский был женат?

— Нет. Насколько мне известно, детей у него тоже не было.

Назар Розлуцкий: «Американский флаг, которым был укрыт гроб Маркияна, стал экспонатом нашей выставки». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Почему Маркиян выбрал позывной «Франко»?

— Изначально он хотел взять себе позывной «Тарас» — любил стихотворения Шевченко, знал их наизусть. Но оказалось, что в батальоне уже есть «Тарас». «Тоді я буду „Франком“ — на честь Івана Франка», — решил Маркиян.

— Во многих публикациях о Паславском написано, что он был миллионером. Это соответствует действительности?

— Я не могу подтвердить эту информацию, поскольку не видел его налоговой декларации. Однако от людей, знавших Маркияна, мне известно, что он был человеком с очень высоким достатком.

— Родственники унаследовали его бизнес?

— Это вопрос непростой. Дело в том, что после гибели Паславского кем-то была предпринята попытка рейдерского захвата его агрофирмы. Суды по этому делу продолжаются до сих пор.

— Что известно о жизни Маркияна в США?

— Его детство прошло в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Учился в парафиальной школе Иоанна Крестителя Грекокатолической церкви. Там ежедневно проводились уроки украинского языка. А по субботам на украинском читались все предметы. Маркиян был членом детской организации «Пласт», в которой ребят приучают к занятиям спортом, походам, учат искусству выживания в условиях дикой природы. Паславский увлекался футболом и волейболом. Собственно, за успехи в волейболе ему предоставили рекомендацию в военную академию Вест-Пойнт. Чтобы поступить в нее, нужно получить рекомендацию от одного из конгрессменов США. Маркияну ее дал конгрессмен Питер Воллес Родино, знаменитый тем, что возглавлял кампанию по объявлению импичмента президенту Соединенных Штатов Ричарду Никсону.

Став после окончания академии офицером, Паславский служил в спецвойсках американской армии — в 75-м полку рейнджеров. Вместе со своим подразделением несколько лет провел в Турции, выучил за это время турецкий язык.

Из Паславского получился отличный военный, но, как мне сказала его мама Орыся, ее сын все же не захотел связывать свою судьбу с армией. Отслужив после окончания академии положенные пять лет, уволился в запас в звании капитана. Нужно понимать, что быть капитаном спецвойск американской армии дорогого стоит.

Став гражданским человеком, Паславский за очень короткое время сумел достичь высокого уровня профессионализма в области экономики. Как я уже говорил, в 1992-м приехал в нашу страну. Начал консультировать предпринимателей в Киеве, Харькове, Мариуполе. У него даже были клиенты в Москве. Жил в основном в Киеве, но часто летал к родным в Америку. В 1998 году создал с партнерами в Кагарлыкском районе Киевской области агрофирму.

— Его отец и мать родом из Украины?

— Да, из западной ее части. Когда в 1944 году Красная Армия подошла к Карпатам, отец и дядя Маркияна эмигрировали на Запад. Так же поступила вся семья матери. Этим людям выпало пережить тяжелые испытания: они много месяцев провели на территории, контролируемой гитлеровцами, а затем, оказавшись в зоне оккупации союзников, попали в лагеря для перемещенных лиц. Только спустя пять лет им разрешили въезд в США. Будущие отец Маркияна Осип и мать Орыся плыли в Америку на одном и том же судне, но познакомились уже в Соединенных Штатах. Обвенчались в 1954 году. У них родились четверо детей. Сейчас в семье Паславских около двух десятков человек.

P. S. Организаторами выставки являются семья Маркияна Паславского, Музей украинской диаспоры, Музей истории Киева, Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни — Музей Революции достоинства, бойцы добровольческого батальона «Донбасс».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о сыне иракского генерала военном враче Аусе Сулеймане, который обрел вторую родину в Украине и по зову сердца пошел на воевать на Донбасс.

Фото Александра КУЗЬМИНА

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