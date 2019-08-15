Электромобили набирают популярность в Украине: рейтинг марок

Клуб потребителей

Количество электромобилей в Украине постоянно увеличивается. За семь месяцев (с января по июль 2019 года) спрос на экологически чистый транспорт по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 53 процента. За это время отечественные автомобилисты приобрели 4035 электромобилей, из которых 3742 частные, а 293 коммерческие, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Украина является одним из мировых лидеров по темпам роста продаж электромобилей. Львиная доля среди них — подержанные. На них пришелся 91 процент регистраций в январе — июле нынешнего года.

Самой популярной «электричкой» у нас несколько лет подряд является Nissan Leaf — с января по июль украинские номера получили 1899 таких машин. На втором месте рейтинга популярности электрокаров уверенно обосновался один из самых дорогих представителей этого сегмента — Tesla Model S (318 машин). На третьем месте — BMW i3 (216), на четвертом — Fiat 500e (178). Пятое место между собой разделили Renault Zoe и VW e-Golf (по 154 машины).

Среди коммерческих электроавтомобилей абсолютным лидером оказался Renault Kangoo Z.E. За семь месяцев 2019 года в сервисных центрах МВД зарегистрировано 272 машины этой модели.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», закрепить положительную динамику роста парка электромобилей в Украине должен недавно принятый и уже подписанный президентом закон, касающийся улучшения их доступа к электрозаправкам, введения для них специальных зеленых номерных знаков и соответствующих дорожных знаков.

Напомним, что в Украине до конца 2022 года продлена норма, освобождающая от НДС и акциза на ввоз в страну транспортных средств, оснащенных только электродвигателями.

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