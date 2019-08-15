Экономика Украины растет быстрее, чем у европейских стран: озвучена неожиданная статистика

Украина

Украинская экономика во втором квартале 2019 года ускорила рост, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которая давит на экономическую ситуацию в Европе. Об этом говорится в статье известного американского делового интернет-портала Bloomberg.

«Рост ВВП на 4,6% был неожиданно быстрым. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу. Президент Владимир Зеленский, партия которого получила контроль над парламентом на выборах, пообещал достичь роста ВВП на 5% и более в ближайшие годы. Озвученный план реформ вселяет оптимизм среди инвесторов», — говорится в заметке.

Тем не менее, добиться устойчивого ускорения роста украинской экономики будет нелегко. Так считает специалист по долговым инвестициям JPMorgan Asset Management.

По его мнению, важными причинами повышения роста стало снижение инфляции, продуманная денежно-кредитная и фискальная политика.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время на фоне роста ВВП курс гривны заметно укрепился. За неделю доллар подешевел на 45 копеек, а евро — на 41 копейку.

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