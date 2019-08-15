Происшествия

В городе Вишневое Киевской области жители одного из домов заметили на земле под окнами четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает ТСН.

Прибывшая на место бригада медиков диагностировала у мальчика многочисленные травмы тела и перелом нижних конечностей. Выяснилось, что ребенок смотрел из окна на сверстников, игравших на площадке, и вдруг антимоскитная сетка разорвалась.

Мать говорит, что в ту минуту выходила в коридор покурить, но соседи рассказали, что женщина была такой пьяной, что ее едва разбудили. Позже в ее крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя.

Почему недосмотрела за сыном, женщина объяснять журналистам отказалась. По словам соседей, методы воспитания у Надежды были жесткие, потому что она била малыша. Малый якобы несколько раз убегал из дома и даже уже падал с балкона.

На учете в службе в делам детей семья не была — в полиции объясняют, что не было обращений от соседей. Поэтому уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком открыто только сейчас.

Надежде грозит ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг в Киевской области произошел еще один не менее вопиющий случай: в городе Белая Церковь прохожие нашли годовалого малыша, который ходил по улице в одном памперсе и без присмотра взрослых. Ребенок плакал и звал маму. Позже выяснилось, что мать ребенка ушла по делам, а ее муж должен был присматривать за сыном. Мужчина на несколько минут вышел в другую комнату, а любознательный карапуз, не теряя времени, выбежал на улицу. Работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями мальчика.

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