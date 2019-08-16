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В новом эпизоде сериала «Форс-мажоры» сделали шутливый намек на Меган Маркл (видео)
В новом эпизоде телесериала «Форс-мажоры», в котором в течение семи лет лет снималась американская актриса Меган Маркл, впоследствии ставшая женой британского принца Гарри, сделали шутливый намек на нынешний статус герцогини Сассекской.
Перед свадьбой с принцем Меган завершила свою карьеру в шоу-бизнесе и покинула сделавший ее знаменитой сериал. Сценаристы «отправили» ее героиню Рэйчел Зейн вместе с мужем Майком Россом (в исполнении актера Патрика Джей Адамса) в другой город, где они якобы основали собственные юридические офисы. Предполагалась вскоре вообще свернуть проект, но 30 января 2018 года сериал был продлен на восьмой сезон, уже без участия Меган и Патрика. А 24 января 2019 года «Форс-мажоров» продлили на девятый сезон из 10 эпизодов, который станет последним.
В серии, показанной в США прошлой ночью, снова ненадолго появляется Патрик Джей Адамс. На вопрос, как дела у его «супруги» он отвечает: «Если я скажу вам, насколько хорошо, вы, возможно, мне не поверите!». Фанаты пришли в восторг от этой реплики. «Еще бы, ведь она вышла замуж за прекрасного принца!», — писали они в комментариях.
На официальной странице «Форс-мажоров» в Twitter было размещено видео это сцены с подмигивающим смайликом и подписью: «Оказалось, что дела у Рэйчел ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хороши».
Turns out Rachel is doing REALLY well. #Suits pic.twitter.com/Xt4cofVECd— Suits (@Suits_USA) August 15, 2019
Поклонники надеялись, что герцогиня и сама согласится появиться в финальных сериях «Форс-мажоров» хотя бы на несколько минут. Говорят, ей предлагали баснословный гонорар, но Меган отвергла это предложение, не желая испытывать терпение королевы Елизаветы.
Между тем, дела у Меган складываются, вероятно, все же не так хорошо, как ей хотелось бы. Согласно последнему опросу, проведенному компанией YouGov, которая занимается исследованиями рынка и анализом данных, популярность Меган в Великобритании падает. Она заняла лишь шестое место в списке самых любимых в народе членов королевской семьи. К ней положительно относятся 49% британцев. В прошлогоднем аналогичном рейтинге Меган набрала 55%. В то же время Кейт Миддлтон на этот раз досталось четвертое место с показателем в 64%.
Первое место списка заняла королева Елизавета II. За ней следуют принц Гарри и принц Уильям. При этом в прошлом году Гарри лидировал в аналогичном списке, обогнав венценосную бабушку. Так что он тоже сдал свои позиции — с 77 до 71%.
Пятое место рейтинга занял супруг королевы — 98-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский. Наследник трона принц Чарльз оказался на седьмой строчке.
Недавно, как писали «ФАКТЫ», Гарри и Меган вызвали возмущение защитников окружающей среды тем, что отправились на остров Ибица на борту частного самолета.
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