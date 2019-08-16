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Уроки тенниса и игры на площадке: как проводят лето дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото)

Стало известно, где и как проводит лето Кейт Миддлтон с детьми. Герцогиня Кембриджская обнаружила «тайное место» в центре Лондона, где принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи могут играть без помех и вдали от чужих глаз. Как сообщает издание HELLO!, это частный эксклюзивный клуб Херлингем в районе Фулем, который находится в 25 минутах езды от Кенсингтонского дворца. Нынешним патроном клуба является муж королевы принц Филипп.

Старинный особняк окружен огромной территорией площадью 17 гектаров, которая граничит с рекой Темзой.

Попасть в него со стороны практически невозможно. Кандидаты на членство должны заручиться поддержкой по меньшей мере двух постоянных членов клуба. В настоящее время новое членство не предлагается.

Херлингем считается прежде всего спортивным заведением. Здесь можно играть в гольф, теннис, крикет, боулинг, плавать в бассейне.

Кейт привозит сюда шестилетнего принца Джорджа и четырехлетнюю принцессу Шарлотту брать уроки тенниса. Джордж — отличный игрок. Его любимым теннисистом, как ранее говорила герцогиня, является Роже Федерер, близкий друг его родителей.

Кроме того, дети обожают здешнюю игровую площадку, на которой есть зона водных развлечений, зона для малышей и игровая «приключенческая» зона.

После активных игр они все вместе идут в здание клуба, где обедают или пьют чай — «как любая нормальная семья».

Ожидается, что вскоре Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети отправятся в шотландский замок Балморал, где сейчас отдыхает королева Елизавета. Они проведут там несколько дней. В «программе» пребывания в замке игры на свежем воздухе, домашний просмотр кинофильмов, пикники и прогулки по лесу.

В июле Кембриджи отдыхали на частном острове Мюстик в Карибском море, где праздновали день рождения Джорджа. В том же месяце семья посетила благотворительный матч поло, в котором приняли участие принцы Уильям и Гарри. Джордж и Шарлотта сыграли в футбол, а потом Кейт и дети устроили пикник возле багажника своего автомобиля.

Кейт и Уильям всеми силами стараются обеспечить своим отпрыскам нормальное детство. Они по возможности стараются, чтобы по крайней мере один из них был дома, когда наступает время вечернего чаепития и чтения на ночь книжек. В этом году в первый день рождения Луи принц Уильям организовал свое расписание таким образом, чтобы утром за завтраком пообщаться с сыном, после чего вылетел с официальным визитом в Новую Зеландию.

Впрочем, несмотря на все усилия родителей, полностью нормальной жизни у юных принцев и принцессы не получается. Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что между старшими детьми Кейт и Уильяма существует особая связь. Брату и сестре приходится полагаться только на друг друга, так как играть с посторонними детьми «бывает сложно».

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