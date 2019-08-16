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Главный претендент на кресло Супрун отказался быть главой Минздрава
Почетный президент клиники «Борис» Михаил Радуцкий, избранный недавно народным депутатом Украины от партии «Слуга народа», отказался от должности министра здравоохранения Украины. Об этом он рассказал в интервью известному журналисту Дмитрию Гордону.
При этом он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить главой ведомства бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили.
«Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна, неважно какая. Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с безумным опытом, человек, который четко знает материал», — пояснил он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что в команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают кандидатуру Радуцкого на пост министра здравоохранения вместо Ульяны Супрун.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!