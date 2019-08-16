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Украина

В сети сообщили о гибели троих бойцов ВСУ в ночь на 15 августа, в штабе ООС заявляют только об одном погибшем

13:45 16 августа 2019 196
ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилась информация, что в ночь на 15 августа в зоне боевых действий погиб не один боец ВСУ, о чем сообщали в командовании ООС, а несколько украинских воинов.

Такую информацию обнародовал мариуполец Вадим Джувага — военнослужащий и член ОУН. По его словам, в тот день на фронте погибли трое бойцов.

Позже появилась информация об Алексее Попко обнародовала и Галина Абрамюк из Черновцов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 15 августа погиб украинский военный Константин Гаврик. Погибший был родом из Токмака Запорожской области, он служил в 72-й ОМБр.

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