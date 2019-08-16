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Здоровье и медицина

В Украине в рамках госпрограммы увеличили перечень бесплатных лекарств

14:50 16 августа 2019 107
Таблетки
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство здравоохранение в рамках программы «Доступні ліки» добавило в перечень бесплатных лекарств еще 14 позиций, увеличив, таким образом, список до 78 препаратов.

Препараты предназначены для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с апреля этого года пациенты получили возможность получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту, который выписывает семейный врач, терапевт или педиатр, с которым подписана декларация. Лекарства по таким рецептам можно получать в аптеках без привязки к местности.

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