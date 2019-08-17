В Кирилловке началась «золотая лихорадка» (видео)

Украина

На пляжах популярного курорта Кирилловки появились люди с металлоискателями, которые пытаются найти утерянные отдыхающими ценности. Они прочесывают прибрежную полосу обычно на рассвете, пока нет пляжников, пишет НМ.

Один из таких охотников за удачей разместил на Youtube краткий отчет о своих раскопках. В этот раз мужчине не повезло — единственной найденной ценностью была десятикопеечная монета, лежащая в песке.

Впрочем, искатель сокровищ не отчаивается — он уверен, что если посвятить этому занятию больше времени, обязательно отыщется что-то ценное.

«Искатели золота — естественное явление каждую осень и весну в Кирилловке. В течение лета отдыхающие теряют золото и драгоценности, шторма, приливы и отливы выносят периодически их на берег. Поэтому искатели приключений каждое межсезонье обследуют берег в поисках сокровищ незадачливых туристов», говорит местный житель Евгений.

А вот одной из отдыхающих повезло больше — женщина за две поездки в Кирилловку собрала много монет и украшений.

Всего кладоискательнице удалось найти около 400 гривен украинскими монетами, также попались и иностранные (стран Россия, Беларусь, Польша, Словения). С помощью металлоискателя, женщина обнаружила бижутерию и ювелирные изделия (броши, серебряное кольцо, крестик) и много других вещей, потерянных курортниками.

«Мелочи куча, ювелирки мало. Кто ищет, тот всегда найдет. Желаю всем везения», — отметила женщина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пляжи в курортной Кирилловке снова наполняются туристам, несмотря на сравнительно холодную погоду и бытовые неудобства. Причина — в том, что летний сезон подходят к концу, и люди стараются по максимуму использовать последние теплые деньки.

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