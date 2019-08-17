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В Кирилловке началась «золотая лихорадка» (видео)
На пляжах популярного курорта Кирилловки появились люди с металлоискателями, которые пытаются найти утерянные отдыхающими ценности. Они прочесывают прибрежную полосу обычно на рассвете, пока нет пляжников, пишет НМ.
Один из таких охотников за удачей разместил на Youtube краткий отчет о своих раскопках. В этот раз мужчине не повезло — единственной найденной ценностью была десятикопеечная монета, лежащая в песке.
Впрочем, искатель сокровищ не отчаивается — он уверен, что если посвятить этому занятию больше времени, обязательно отыщется что-то ценное.
«Искатели золота — естественное явление каждую осень и весну в Кирилловке. В течение лета отдыхающие теряют золото и драгоценности, шторма, приливы и отливы выносят периодически их на берег. Поэтому искатели приключений каждое межсезонье обследуют берег в поисках сокровищ незадачливых туристов», говорит местный житель Евгений.
А вот одной из отдыхающих повезло больше — женщина за две поездки в Кирилловку собрала много монет и украшений.
Всего кладоискательнице удалось найти около 400 гривен украинскими монетами, также попались и иностранные (стран Россия, Беларусь, Польша, Словения). С помощью металлоискателя, женщина обнаружила бижутерию и ювелирные изделия (броши, серебряное кольцо, крестик) и много других вещей, потерянных курортниками.
«Мелочи куча, ювелирки мало. Кто ищет, тот всегда найдет. Желаю всем везения», — отметила женщина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пляжи в курортной Кирилловке снова наполняются туристам, несмотря на сравнительно холодную погоду и бытовые неудобства. Причина — в том, что летний сезон подходят к концу, и люди стараются по максимуму использовать последние теплые деньки.
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