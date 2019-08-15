Украина

Курортный Геническ под угрозой: в мэрии бьют в набат

В ближайшее время Азовское море может нанести популярному курортному городу Геническу непоправимый ущерб, вымыв от одного до двух километров его территории. Об этом заявил на пресс-конференции градоначальник Александр Тулупов, пишет Херсон Daily.

«Разрушается берег, происходит эрозия, вымывание берега», — заявил он.

Если не предпринимать никаких усилий, то город лишится не только части инфраструктуры, но и некоторых пляжей — произойдет вымывание территории в километр-два вглубь города.

Выход из сложившейся ситуации мэр видит в создании волноломов.

«Кто знает, в 100 метрах от берега на пляже Аркадия в Одессе под землей есть волнолом: стена, которой на поверхности не видно, а она гасит волны. Волноломы могут быть под разными углами», — пояснил Тулупов.

По задумке градоначальника, нужно создать такой волнолом, который будет выполнять примерно берег Арабатской стрелки — в настоящее время на Арабатскую стрелку намывает песок, с берега Геническа — вымывает.

Также рассматривается вариант создания бонов из камней.

В мэрии заказали проект, осенью предлагают вынести на рассмотрение депутатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе, когда в регионе буйствовала стихия, мощный ветер принес в Геническом районе на побережье Азовского моря пыльную бурю и выгнал воду из Сиваша.

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