- 03:53 «Помощнику» Грымчака стало плохо во время задержания, — СМИ
- 03:28 В российском Челябинске голая женщина зашла перекусить в McDonald’s
- 02:55 Курортный Геническ под угрозой: в мэрии бьют в набат
- 02:25 Похудел ради мечты: мужчина сумел сбросить сто килограмм веса и найти свою любовь (удивительные фото)
- 01:47 Показывал «причиндалы»: в Киеве педофил развращал в троллейбусе девятилетнюю девочку
- 01:12 «Худеть должно быть приятно»: Супрун рассказала, как избавиться от избыточного веса
- 00:48 «Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии пенальти и завоевал четвертый Суперкубок УЕФА: видео голов
- 00:41 Задержание Гримчака прокомментировали в Министерстве по временно оккупированным территориям
- 00:12 Снимала порно с двухлетней дочкой: в США украинку приговорили к 20 годам тюрьмы
- 00:01 Успение Пресвятой Богородицы: какой праздник 15 августа
- 14.08 23:49 Проклятие Нибиру: украинский ученый назвал дату конца света
- 14.08 23:25 «Молодость в окопах»: в «ДНР» показали прелести «русского мира» для молодежи
Курортный Геническ под угрозой: в мэрии бьют в набат
В ближайшее время Азовское море может нанести популярному курортному городу Геническу непоправимый ущерб, вымыв от одного до двух километров его территории. Об этом заявил на пресс-конференции градоначальник Александр Тулупов, пишет Херсон Daily.
«Разрушается берег, происходит эрозия, вымывание берега», — заявил он.
Если не предпринимать никаких усилий, то город лишится не только части инфраструктуры, но и некоторых пляжей — произойдет вымывание территории в километр-два вглубь города.
Выход из сложившейся ситуации мэр видит в создании волноломов.
«Кто знает, в 100 метрах от берега на пляже Аркадия в Одессе под землей есть волнолом: стена, которой на поверхности не видно, а она гасит волны. Волноломы могут быть под разными углами», — пояснил Тулупов.
По задумке градоначальника, нужно создать такой волнолом, который будет выполнять примерно берег Арабатской стрелки — в настоящее время на Арабатскую стрелку намывает песок, с берега Геническа — вымывает.
Также рассматривается вариант создания бонов из камней.
В мэрии заказали проект, осенью предлагают вынести на рассмотрение депутатов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе, когда в регионе буйствовала стихия, мощный ветер принес в Геническом районе на побережье Азовского моря пыльную бурю и выгнал воду из Сиваша.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!