Внеочередные выборы в Раду завершились: ЦИК объявила результаты в 210-м округе

Украина

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов по последнему, 210 округу в Черниговской области: победил Приходько Борис Викторович. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что в пятницу, 16 августа, после перерыва Комиссия продолжила заседание и признала избранным народным депутатом Украины Бориса Приходько. До сегодняшнего дня на округе продолжались столкновения между сторонниками кандидатов — самовыдвиженца Сергея Коровченко и Бориса Приходько, который заявил о фальсификации. ОИК пересчитала голоса.

По данным ЦИК, результаты выборов на округе были установлены на основании постановления Комиссии от 16 августа 2019 года № 1880 «Об исполнении судебного решения», а также на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе № 210, в том числе с пометкой «Уточненный».

Также основанием для признания Приходько нардепом стали протоколы окружной избирательной комиссии ОВО № 210 о повторном подсчете голосов избирателей. ЦИК составила соответствующий протокол об итогах голосования в округе № 210.

«На основании указанного протокола ЦИК установил результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИО № 210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б. В.», — сообщает пресс-служба Комиссии.

Напомним, что накануне ЦИК «постановлением от 16 августа 2019 года № 1877 установила факт грубого нарушения этой комиссией Конституции и законов Украины» и решила, что полномочия ОИК ОВО № 210 об установлении итогов голосования в этом округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года будет осуществлять Центральная избирательная комиссия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», протокол ОИК № 210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.

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