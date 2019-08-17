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У Зеленского открестились от парадной "принудиловки" на День Независимости
Офис президента Украины был вынужден выступить с разъяснением относительно участия гражданских лиц в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в Киеве 24 августа 2019 года. В соответствии с сообщением, которое распространил Офис главы государства в соцсети, участие сотрудников бюджетной сферы в мероприятиях является добровольной.
Вместе с тем у Зеленского признали, что распорядились о формировании делегаций в регионах, но объяснили это помощью тем, кто хочет присоединиться к торжествам. При этом отмечается, что большая часть из приглашенных будет награждена.
«Местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева», — говорится в заявлении.
Отметим, что скандал в сети в связи с распоряжением Офиса президента о направлении делегаций в Киев спровоцировала бывший министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, которая обнародовала текст распоряжения с ироничным комментарием.
«Independence tour? Напрасно», — написала она.
Напомним, 24 августа в Киеве должен состояться Марш защитников Украины, который заменит отмененный военный парад. Его организаторы достигли договоренности с Офисом президента о разведении мероприятия и государственных торжеств на Майдане Незалежности при участии главы государства.
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