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Происшествия

Пожар в отеле «Токио Стар»: обнародованы новые подробности о состоянии пострадавших

18:54 18 августа 2019 93
Пожар
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

После трагического пожара в одесском отеле «Токио Стар» одна потерпевших — жительница Херсонской области, 1996 года рождения, сегодня выписалась из ГКБ № 10.

Как сообщили «ФАКТАМ» в мэрии города, в данной больнице остаются 5 человек, из них 4 — в реанимации. Еще двое мужчин — в Одесском областном медицинском центре, один из которых — в реанимации.

«Все больные стабильные без ухудшений. Наметилась положительная динамика», — сообщили в мэрии.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 17 августа в бюджетной гостинице «Токио Стар» произошел пожар, во время которого погибли 9 человек. Еще столько же было госпитализировано.

Один из них — гражданин Сьерра-Леоне вчера заявил, что хочет выписаться и отбыть на родину. Также в субботу задержан владелец «Токио Стар» — известный предприниматель Вадим Черный.

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