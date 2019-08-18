Шоу-бизнес

«Красавица, совсем не изменилась»: в Сети опубликовали фото молодой Аллы Пугачевой

В Сети появились ранее не публиковавшиеся фото Примадонны постсоветской эстрады Аллы Пугачевой. Один из снимков опубликовали авторы Telegram-канала «Только никому».

В информации указывается, что в 1999 году исполнительница снялась для российской версии модного журнала Vogue.

Фотографировать Аллу Борисовну доверили британскому фотографу Робину Деррику. Несколько дней назад, спустя ровно 20 лет после первой публикации, архивные фотографии были вновь опубликованы в Интернете.

Поклонники остались в восторге от снимков. «Как ей идет такой стиль», «Красавица, совсем не изменилась, а ведь прошло двадцать лет», «Побольше бы таких крутых фотосессий», «Она неподражаема», — написали пользователи Интернета.

По слухам, во время фотосессии между главным редактором Vogue Аленой Долецкой и Аллой Борисовной произошел серьезный конфликт, который, однако, удалось достаточно оперативно разрешить благодаря профессионализму обоих женщин.

«Об этой фотосессии Алена Долецкая очень круто и честно написала в своей книге. Если вкратце — все перессорились, Долецкая высказала Пугачевой, что так нельзя. После этого Алла собралась и всё сделала, как ей говорили. Получилось бомбически, конечно», — указывают авторы информации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева весело станцевала с дочерью Лизой Галкиной под композицию «Мамбо Италиано» и заслужила восторженные отзывы поклонников.

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