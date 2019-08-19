Деньги

Картошка в Украине с начала года подорожала вдвое: что творится с ценами на продукты

Большинство продуктов из так называемого социального списка, в том числе и картошка, подорожали, сообщает УНН.

Со ссылкой на данные инфляционного барометра, издание сообщает, что мука подорожала на 15,2% (до 15,4 грн за кг), колбасы — на 16,08% (200,5 грн за кг), рис — на 11,4% (до 30,1 грн за кг), сыр мягкий — на 5,6% (до 138,1 грн за кг), картофель — на 100,8% (до 20,9 грн за кг).

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Также сообщается, что по состоянию на 15 августа этого года 1 кг свинины стоит в среднем 114,4 гривен.

В то же время ряд продуктов подешевел. Это, в частности, сало — на 1,9% (до 128,4 грн за кг), свекла — на 44,7% (до 7,6 грн за кг), капуста — на 64,7% (до 9,1 кг), масло — на 0,5% (до 36,1 грн за литр).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за последний год в Украине на 60% подорожал хлеб. Эксперты связывают это как с подорожанием сырья, в частности, яиц, масложировой продукции и сахара, так и с ростом цен на энергоносители.

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