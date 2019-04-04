Происшествия

«Сел в такси, назвал свой адрес. Последнее, что помню, — как о чем-то говорил с водителем и тот предложил выпить кофе… Очнулся утром на улице. Без денег и мобильного телефона». Так потерпевшие запомнили свои поездки с орудовавшими в Киеве таксистами-клофелинщиками. Своих жертв преступники чаще всего находили возле баров и ресторанов. Останавливались, предлагали человеку подвезти его домой. По дороге заводили с пассажиром разговор и предлагали выпить кофе. Человек соглашался, не подозревая, что в кофе ему подмешали сильнодействующее вещество. Жертвы вспоминают, что предложенный таксистами кофе был настолько горьким, что они не могли его допить. Однако для того, чтобы человек потерял сознание, достаточно было нескольких глотков. После очередного такого случая таксистов-клофелинщиков задержали. Сейчас все трое находятся под стражей. «ФАКТЫ» выяснили подробности резонансной истории. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве неравнодушные граждане помогли задержать водителя такси в состоянии наркотического опьянения.

«Я приходил в себя почти двое суток»

Киевлянин Антон сел в злополучный «Ситроен» вечером 8 марта. Мужчина возвращался с работы, как раз получил зарплату. Стоял на остановке и ждал автобус.

— Ко мне подошли двое мужчин, — рассказал «ФАКТАМ» Антон. — Одному на вид было около 40 лет, другой лет на десять младше. Они завели со мной разговор. Стали спрашивать, какой автобус я жду, куда мне ехать. Когда я ответил, сказали: «Так нам как раз по дороге. Давай подвезем». Один из них сказал, что работает таксистом. Я согласился. Мы сели в «Ситроен» и поехали в сторону моего дома.

По дороге мы продолжали разговаривать. Водитель и его приятель все время что-то обсуждали и пытались вовлечь меня в беседу. Помню, как разговор зашел о том, где я работаю. Я сказал, что занимаюсь кондиционерами, и они тут же стали расспрашивать подробности. Водитель сообщил, что давно хотел купить себе кондиционер, и стал со мной советоваться…

Теперь понимаю, что у них такая тактика: много разговаривать, вовлекать человека в непринужденную беседу. Чтобы потом также просто и непринужденно предложить ему выпить кофе. В моем случае было именно так. В какой-то момент водитель остановился и спросил, не против ли я выпить кофе. Я согласился. Где они взяли этот кофе, сказать не могу: не помню. Эти моменты всплывают отрывками. Зато хорошо помню, что кофе был ужасно горьким. Я сделал буквально пару глотков и отставил его в сторону. Видимо, этой дозы мне хватило. Я потерял сознание.

Как Антона грабили и выкидывали из машины, он не помнит. Сотрудники патрульной полиции обнаружили его рано утром на улице.

— Я лежал возле каких-то гаражей, — продолжает Антон. — Когда пришел в себя, вообще ничего не мог вспомнить. Начал искать свой мобильный телефон, но его не было. Потом понял, что нет и обручального кольца, и моей зарплаты. Меня ограбили. Отрывками помню, как меня везли на экспертизу, чтобы определить, что произошло. В результате выяснилось, что это отравление сильнодействующим веществом азалептолом (психотроп, который действует так же, как и клофелин). Когда я вспомнил, что было вечером, все стало ясно: меня отравили так называемые таксисты.

Я приходил в себя почти двое суток. Не знаю, какой была доза препарата, но врачи сказали, что это серьезный удар по организму. Хорошо еще, что я не сердечник, не страдаю тяжелыми хроническими заболеваниями. Иначе мог бы умереть. В каком-то смысле повезло и с погодой: в ночь на 9 марта в Киеве была плюсовая температура. В мороз человек, которого в таком состоянии выбросили на улицу, мог бы и не проснуться.

У Александра украли около десяти тысяч гривен. Но и деньги, и обручальное кольцо, и мобильный телефон ему вернули. Таксистов-клофелинщиков быстро задержали. Сначала взяли двоих — тех самых, которые предложили подвезти Антона. А вскоре задержали и их третьего сообщника. Оказалось, случай с Антоном у них не первый.

— Сейчас задержанным предъявлено подозрение по двум эпизодам, — сообщил «ФАКТАМ» прокурор прокуратуры Киева Станислав Петренко. — Первый произошел в ноябре 2018 года. Тогда пострадали две женщины. Так называемые таксисты познакомились с ними возле одного развлекательного заведения. Предложили женщинам подвезти их домой. Спросили адрес. По дороге завели разговор на отвлеченную тему, а потом уговорили выпить кофе. Когда женщины потеряли сознание, подозреваемые нашли у них ключи от квартиры, занесли туда обеих и ограбили квартиру. Женщины были без сознания больше суток. Когда наконец пришли в себя, с трудом смогли вспомнить, что с ними произошло.

«Людей должно насторожить, что таксист в машине не один»

— Второй случай произошел 8 марта: у мужчины украли десять тысяч гривен, драгоценности и телефон, — продолжает Станислав Петренко. — Все пострадавшие рассказывают, что подозреваемые хорошо умеют входить в психологический контакт со своими жертвами. Умеют разговорить, втереться в доверие. Люди добровольно соглашались выпить с ними кофе и даже не подозревали, что их могут отравить. Сейчас мы проверяем причастность группировки к другим эпизодам. И просим людей, пострадавших при подобных обстоятельствах, обращаться в правоохранительные органы.

— Подозреваемые представлялись своим жертвам таксистами. Они в самом деле имели отношение к службам такси? — интересуюсь я у прокурора.

— Формально — да. Они зарегистрировали свой автомобиль как тот, который используется в такси. Однако реальных услуг они, насколько мне известно, не предоставляли. Своим жертвам представлялись таксистами, предлагали их подвезти. Но на самом деле преследовали совсем другие цели.

Люди должны понимать, что, если таксист предлагает им выпить (кофе или что-нибудь еще), нельзя на это соглашаться. Вы не знаете человека и его намерений. Точно так же должно насторожить и то, что таксист в машине не один. Например, подозреваемые всегда работали в паре. Участники этой группировки распределили между собой роли. Один был водителем, а задачей его сообщников было разговорить потенциальную жертву, незаметно подсыпать в кофе вещество.

Сейчас все трое задержаны и арестованы. Им предъявлено подозрение по статье «Разбой». Эта статья предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.



* Пострадавшие говорят, что клофелинщики хорошие психологи, умеют разговорить человека, втереться к нему в доверие. Поэтому пассажиры и соглашались выпить с ними кофе

Об отравлениях клофелином «ФАКТЫ» писали неоднократно. В том числе и о случаях в такси. Чаще всего страдают люди, которые ловят машину «с руки». О подобных схемах еще в 2017 году рассказал журналист Роман Малко, спасший одного такого пострадавшего («Разговаривая с жертвой, преступник незаметно подсыпал психотропный препарат в стакан собеседника»). Это произошло на столичных Нивках. Роман увидел посреди проезжей части человека. Парень сидел на асфальте без обуви и верхней одежды и вел себя неадекватно, потом стал метаться из стороны в сторону, пытался сорвать со столба провода. Роман вызвал «скорую». Когда врачи обследовали Леонида (так звали пострадавшего), выяснилось, что он был отравлен сильнодействующим веществом. После того как парень пришел в себя, он вспомнил, что поймал машину на улице.

«Водитель показался мне достаточно вежливым. Номера его машины, естественно, не запомнил. Потом он предложил мне выпить кофе. Я не возражал. Мы подъехали к ларьку, но магазинчик был закрыт. Что было дальше, практически не помню. По-моему, он предложил мне кофе из своего термоса… Очнулся я уже в реанимации», — рассказал Леонид.

«Лежал возле здания вокзала рядом с местными бомжами. Моих документов, рюкзака, мобилки не было»

Нередко отравления клофелином происходят на вокзале. Там действуют целые банды клофелинщиков. Среди преступников часто встречаются цыгане. Например, два года назад полицейские задержали на горячем трех клофелинщиков — их взяли сразу после того, как они «угостили» очередную жертву отравленным портвейном и ограбили.

Людей, которых ограбили на вокзале с помощью клофелина, десятки. Кого-то злоумышленники уговаривают выпить с ними водки, кого-то угощают кофе или чаем. Когда человек, придя в себя, понимает, что его ограбили, лиц преступников вспомнить не может. Последние несколько лет такие случаи все чаще происходят с атошниками. Например, 33-летнего Андрея, который только вернулся из зоны АТО, на киевском железнодорожном вокзале угостили кофе.

— Накануне я похоронил сослуживца и был в подавленном состоянии, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей. — До электрички оставалось еще четыре часа. Я сидел в зале ожидания, когда со мной завел разговор мужчина лет сорока в старой кожаной куртке. Представился Василием. Он не был похож на бомжа. Спросил меня, откуда я еду, где служил. Сказал, что год назад его младшего брата мобилизовали и сейчас он тоже служит в зоне АТО. Я рассказал ему о погибшем товарище. Редко завожу разговоры с незнакомцами, но тут мне хотелось с кем-то поговорить.

По словам Андрея, с новым знакомым они разговаривали около часа. После чего Василий сказал, что хочет кофе.

— Он принес два стаканчика — для нас обоих, — вспоминает Андрей. — Мне в тот момент даже в голову не пришло, что здесь может быть какой-то подвох. Я выпил кофе, а примерно через час закружилась голова, перед глазами все поплыло. Что было дальше, не помню. Очнулся на улице, на снегу. Лежал возле здания вокзала рядом с местными бомжами. Моих документов, рюкзака, мобилки не было. Василия тоже. Я долго не мог понять, что произошло и почему вообще ничего не помню. Ведь даже не употреблял алкоголь! А потом вспомнил, что еще перед тем, как Василий ушел за кофе, я заметил у него в руках прозрачный пакетик с желтыми таблетками. Но не придал этому значения — мало ли какие человек принимает лекарства. Оказалось, «лекарство» предназначалось для меня.

По словам Андрея, после случившегося у него еще несколько дней болело сердце. Начались проблемы с давлением, пришлось даже обратиться к врачу.

А клофелин, подмешанный в кофе 40-летнему бойцу АТО Сергею Васильеву, привел к трагическому исходу. Сергея отравили на киевском железнодорожном вокзале в 2016 году. Человека в военной форме рано утром обнаружил дворник в пятистах метрах от вокзала. Вызвали «скорую», но мужчине уже нельзя было помочь.

Когда жене Сергея позвонили из военкомата и сообщили, что ее мужа нашли мертвым на вокзале, женщина не поверила. Сергей не сказал ей, что едет домой. Хотел сделать сюрприз жене на день рождения. Последний раз он звонил своему боевому товарищу около одиннадцати часов вечера и сообщил, что добрался до столицы на харьковском поезде, взял билет на Винницу, должен был выезжать около четырех часов утра. Последний звонок был в 2:45. До поезда оставалось чуть больше часа.

— Сергей был крепким и здоровым, никогда ни на что не жаловался, — рассказывал «ФАКТАМ» друг погибшего Валерий Дякив. — То, что он абсолютно здоров, подтвердилось, когда в апреле 2015 года его призвали в армию. Я знаю Сережу: он не стал бы распивать алкоголь с незнакомыми людьми. А вот кофе выпить мог. В четыре часа утра ему опять позвонил товарищ, но Сережин телефон уже был отключен. Преступники украли все, что у него было: деньги, банковскую карточку, мобильный телефон, военный билет и командировочное удостоверение. Забрали и спортивную сумку с вещами. При нем осталась только справка от стоматолога. Благодаря этой справке Сережу и опознали.

В уголовном деле по факту убийства Сергея Васильева до сих пор нет подозреваемых. Полицейские не раз опрашивали работников вокзала, но не нашли никаких улик.

К смерти двух человек привела и деятельность «голосеевского клофелинщика», орудовавшего на центральном автовокзале и недалеко от станций метро. Мужчина подходил к незнакомым людям, заводил с ними разговор (мог просто попросить подсказать дорогу), после чего предлагал вместе выпить кофе или пиво. Это последнее, что удавалось запомнить жертвам преступника. Дальше они теряли сознание. Приходили в себя уже в больнице и узнавали, что у них украли деньги и мобильные телефоны.

Преступника задержали в ноябре 2017 года. Он признался в тридцати преступлениях. Двух потерпевших спасти не удалось. Когда этих людей обнаружили на улице прохожие, им уже нельзя было помочь.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Киеве правоохранители задержали серийную «клофелинщицу» — женщина подливала снотворное своим жертвам (в основном это были иностранцы) в алкоголь, чтобы затем их ограбить.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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