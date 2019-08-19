25.10 / 25.38 27.77 / 28.23
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Донбассе погиб нацгвардеец: названа причина

10:58 19 августа 2019 72
Нацгвардия Украины
Инф. «ФАКТОВ»

После разгоревшегося в сети скандала о возможном сокрытии потерь на Донбассе, в штабе Объединенных сил начали сообщать и о небоевых потерях в подразделениях.

Так, в воскресенье, 18 августа, на Донбассе погиб боец одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Еще трое получили ранения легкой и средней тяжести — их жизням ничего не угрожает.

«Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Правоохранительными органами из состава Объединенных сил на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пресс-службе ООС объяснили, что двое военнослужащих, погибших в ночь на 15 августа, не были включены в сводку, поскольку потери были небоевыми — речь идет о смерти, произошедшей в результате «неуставных отношений».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер