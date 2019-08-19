- 11:19 Пожар в одесском отеле: версия об инсценировке не подтвердилась
- 11:10 Жена бывшего игрока сборной Украины разделась, удерживая мяч на шее
- 11:07 В Москве протестовали против оккупации Крыма
- 10:58 На Донбассе погиб нацгвардеец: названа причина
- 10:53 Продюсер "Ласкового мая" умоляет Зеленского пустить его в Украину
- 10:49 «Банда "клофелинщиков" украла у меня деньги, украшения и даже автомобиль»: злоумышленников задержали в Киеве
- 10:48 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 10:37 После ядерного взрыва под Северодвинском Россия перестала передавать данные о радиации
- 10:37 Грудь Тины Кароль и признание Виктора Павлика: звездные капризы на съемках праздничного шоу
- 10:22 Известная украинская легкоатлетка выходит замуж
- 10:19 Принц Гарри под каблуком у тещи: стало известно, кто принимает решения за Меган Маркл и ее мужа
- 10:14 Картошка в Украине с начала года подорожала вдвое: что творится с ценами на продукты
На Донбассе погиб нацгвардеец: названа причина
После разгоревшегося в сети скандала о возможном сокрытии потерь на Донбассе, в штабе Объединенных сил начали сообщать и о небоевых потерях в подразделениях.
Так, в воскресенье, 18 августа, на Донбассе погиб боец одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Еще трое получили ранения легкой и средней тяжести — их жизням ничего не угрожает.
«Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Правоохранительными органами из состава Объединенных сил на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пресс-службе ООС объяснили, что двое военнослужащих, погибших в ночь на 15 августа, не были включены в сводку, поскольку потери были небоевыми — речь идет о смерти, произошедшей в результате «неуставных отношений».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.