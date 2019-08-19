На Донбассе погиб нацгвардеец: названа причина

Украина

После разгоревшегося в сети скандала о возможном сокрытии потерь на Донбассе, в штабе Объединенных сил начали сообщать и о небоевых потерях в подразделениях.

Так, в воскресенье, 18 августа, на Донбассе погиб боец одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Еще трое получили ранения легкой и средней тяжести — их жизням ничего не угрожает.

«Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Правоохранительными органами из состава Объединенных сил на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пресс-службе ООС объяснили, что двое военнослужащих, погибших в ночь на 15 августа, не были включены в сводку, поскольку потери были небоевыми — речь идет о смерти, произошедшей в результате «неуставных отношений».



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