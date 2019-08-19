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Maruv шокировала лесбийским поцелуем на сцене российского фестиваля (фото)
Эпатажная украинская певица Maruv, отличившаяся недавно скандалом в Одесской области из-за отмены выступления, удивила публику своим дерзким шоу на российском фестивале в Монако. Там певица развлекала богачей не только своими песнями, но и вызывающим поведением. 27-летняя Анна Корсун (настоящее имя певицы) вышла на сцену в сексуальном костюме из латекса и устроила откровенное шоу на грани. А финале выступления она слилась в страстном поцелуе с одной из танцовщиц балета. Пикантные кадры попали в сеть.
Напомним, там же, в Монако, зажигала и Светлана Лобода. Сначала она в белье похвасталась спортивной растяжкой, а затем в ресторане устроила горячие танцы на столе.
Ранее Maruv представила откровенный клип «Между нами», в котором предстала в образе сексуальной гейши.
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