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Дочь Шварценеггера на прогулке с пасынком поразила нежным образом в стиле принцессы (фото)
Старшую дочь кинозвезды Арнольда Шварценеггера Кэтрин, которая в июне вышла замуж за звезду фильмов «Стражи Галактики» Криса Пратта, засняли на прогулке с маленьким пасынком. Как сообщает Daily Mail, 29-летняя писательница и Джек, которому 21 августа исполнится семь лет, вместе позавтракали в одном из ресторанов.
Кэтрин выглядела потрясающе в нежном облике — струящемся розовом с белым цветочном узором платье-макси и белых босоножках. Дочь «Терминатора» напоминала принцессу.
Сын 40-летнего Пратта от предыдущего брака был элегантно одет в белую рубашку и кремового цвета штаны.
После развода в 2017 году Крис и его первая жена Анна Фарис сохранили дружеские отношения и делят опеку над ребенком поровну. Мальчик отлично ладит со своей мачехой Кэтрин и всей ее семьей. Так, накануне мать Кэтрин Мария Шрайвер, ее отец Арнольд Шварценеггер, а также ее братья Патрик и Кристофер посетили раннюю вечеринку в честь будущего дня рождения Джека в лос-анджелесском доме Криса и Кэтрин.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Арнольдом Шварценеггером.
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