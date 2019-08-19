Младшая сестра Лободы донашивает ее старое платье (фото)

Шоу-бизнес

Младшая сестра известной украинской певицы Светланы Лободы Ксения, которая недавно вышла замуж, похвасталась фото в старом платье звездной родственницы.

Снимки, на которых она позирует в старом сценическом наряде Светланы, Ксения опубликовала в своем Instagram.

«Спасибо, мой любимый за все что ты для меня делаешь», - подписала фото с друзьями, сделанное в одном из киевских ресторанов, Лобода-младшая.

На снимках видно, что сестра певицы что-то празднует, а подпись намекает о том, что праздник устроил ее муж.

Поклонники Светланы Лободы в комментариях отмечают, что сестры очень похожи, но все деликатно не замечают, что платье, которое надела Ксения, много раз демонстрировала ее старшая сестра до второй беременности.

Она выступала в этом наряде настолько часто, что поклонники даже начали делать замечания, мол, звезда, могла бы позволить себе разнообразить гардероб.

Отметим, что Светлана Лобода любит короткие наряды, которые подчеркивают ее стройные ноги. Так, недавно в Монте-Карло она танцевала на столе в одном из таких нарядов, отмечая удачное выступление на Russian Music Festival.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лобода была хедлайнером этого фестиваля.

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