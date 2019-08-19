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Украина

Полторак изменился до неузнаваемости (фото)

14:27 19 августа 2019 638
Степан Полторак
Инф. «ФАКТОВ»

Министр обороны Украины Степан Полторак отрастил бороду. Это следует из его свежей фотографии, которая попала в сеть.

Ранее чиновник всегда появлялся на публике без бороды.

Как писали «ФАКТЫ», в июле в сеть попало скандального видео, где президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул руководителя оборонного ведомства.

Позднее журналист Юрий Бутусов пообщался с министром обороны Полтораком по поводу этого инцидента. Полторак заявил ему, что никакого инцидента не произошло и якобы президент не толкал министра.

«После приветствия министра и начальника Генштаба Руслана Хомчака, президент подошел к заместителям главы своего Офиса Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону Полторака и сказал «Секундочку!» «Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча якобы пошла по плану», — описывает Бутусов ситуацию со слов Полторака.

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