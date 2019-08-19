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В "Слуге народа" отреагировали на скандал с оскорблениями их будущего нардепа в адрес журналистки
В партии «Слуга народа» наконец-то публично высказали свое отношение по поводу скандала, в который попал их будущий народный депутат Украины Максим Бужанский, обозвавший журналистку издания «Новое время».
Так, в заявлении партии, обнародованном в социальных сетях, сообщается, что руководство политсилы и парламентской фракции принесло извинения Ольге Духнич. Впрочем, хоть Бужанского и осудили за его брань, но все же подчеркнули, что это было «понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы питает к СССР и определенным украинским политикам».
«Мы просим представителей средств массовой информации воздержаться от такого рода оценочных суждений. Ведь, будучи обнародованным на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятом отношении к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников», — говорится в заявлении.
Напомним, что журналист Ольга Духнич взяла интервью у лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, в котором назвала представителя этой политсилы Максима Бужанского «ностальгирущим по СССР и временам Виктора Януковича».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политтехнолог Алексей Голобуцкий выложил в сеть скрины постов Бужанского, в которых последний резко высказывался о Евромайдане и Революции достоинства, а также критиковал сбежавшее в Россию руководство из Партии регионов, за которых он долгое время голосовал.
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