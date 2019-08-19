Точный удар: в сеть выложили видео ликвидации БМП противника под Донецком

Украина

В фонде «Повернись живим» показали видео меткого удара бойцов подразделения Объединенных сил под Донецком, уничтожившим БМП противника. Видео было снято до объявленного 21 июля «перемирия», которое постоянно нарушают боевики.

Видео фонду передали бойцы отличившегося подразделения. «Дело было еще до объявления перемирия. Наши военнослужащие заметили, как на территорию бывшей шахты неподалеку от оккупированного Донецкая заехали две БМП террористов. И не просто заехали, а периодически выдвигались, чтобы „поработать“ по позициям украинских военных», — говорится в комментарии.

В фонде также подчеркнули, что вычислить технику противника помог коптер, переданный на фронт: «Три выстрела — три попадания. И минус две вражеские БМП. Представляете, как радовались бойцы, когда услышали в перехватах эфира террористов, их боевые машины — „трехсотые“? Боевики приехали за ними ночью и вытаскивали на буксире».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область) бойцы ВСУ уничтожили САУ «Гвоздика» боевиков. Также были повреждены несколько единиц военной техники.





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