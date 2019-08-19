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Общество и люди

В Крыму готовятся к приезду Бандеры

15:43 19 августа 2019 66
Андрей Бандера
Инф. «ФАКТОВ»

Российский певец, Эдуард Изместьев, который ранее выступал под псевдонимом Андрей Бандера, собрался с концертом в оккупированный Россией Крым.

Об этом свидетельствуют афиши на крымских сайтах.

Так, звезда российского шансона выступит в Керчи 27 августа. Организаторы концерта провели целую кампанию, чтобы объяснить крымским зрителям, кто и почему приезжает с концертом.

Афиша Бандеры

Дело в том, что Эдуарду Изместьеву принесли популярность псевдоним «Андрей Бандера» и грустные песни о любви.

Но в 2013-м Изместьев отказался от псевдонима из-за событий в Украине и Степана Бандеры. «Я встревожен происходящим в Украине, там живут мои друзья, я играл там много концертов. И я не хотел бы, чтобы люди связывали мое имя с украинскими националистами, такие сравнения мне очень неприятны», — рассказывал он российским СМИ.

Но такое решение сделало певца менее популярным, поэтому организаторы его концертов не устают напоминать: «Это тот самый Андрей Бандера».

Напомним, ранее в Крым приехал с концертами российский певец Григорий Лепс.

Также напомним, что украинскую певицу Таисию Повалий обвинили в выступлениях в Крыму, что очень ее возмутило.

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